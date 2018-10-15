Фото: stroi.mos.ru

Началось строительство тоннеля БКЛ до "Авиамоторной"

На Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в понедельник, 15 октября, началась проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов в сторону станции "Авиамоторная". О ходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, участок перегона от камеры съездов до "Нижегородской" метростроевцы прошли в прошлом месяце. "Сегодня началось возведение второй половины перегона до станции "Авиамоторная", – сказал Хуснуллин. Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до "Нижегородской" начнется в ближайшее время, уточнил руководитель стройкомплекса Москвы.

Большая кольцевая линия метро строится в условиях плотно застроенного города и значительного количества коммуникаций и инженерных сетей. По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина, участок до "Авиамоторной" пройдет под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово, путями Казанского железнодорожного направления и действующей станцией "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии метро.

В свою очередь, заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев рассказал о строительстве транспортного хаба на базе "Авиамоторной". Он отметил, что транспортно-пересадочный узел объединит большое метрокольцо, Калининско-Солнцевскую линию, железнодорожную платформу Новая, а также остановки наземного городского общественного транспорта.

В дальнейшем пассажиропоток ТПУ может превысить 80 тысяч человек в сутки, уточнил Суниев. Вместе с транспортной составляющей в рамках хаба будет реализована коммерческая часть с жилой застройкой, офисами и апартаментами, а также с многофункциональным центром, в составе которого появится воссозданный Лефортовский рынок.

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.

Первый участок нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более 10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этого года. Сейчас строительные работы развернуты на всех участках большого кольца. В конце 2018 года планируется открытие еще одной станции БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").

После окончания строительства на Большой кольцевой линии будет организовано 19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска), а также 11 пересадок на направления железной дороги.