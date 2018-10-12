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Медкластер в Сколково принял первых пациентов

Первый участник Международного медицинского центра в Сколково – филиал израильской клиники "Хадасса" – принял более 100 пациентов за месяц работы. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, после выхода на полную мощность специалисты "Хадассы" смогут принимать около 100 тысяч пациентов в год. Хуснуллин напомнил, что первый корпус израильской клиники – диагностический – открыл свои двери для пациентов в сентябре этого года.

В рамках второй очереди проекта в медкластере появится госпиталь по лечению онкологических заболеваний. Завершить строительство терапевтического корпуса планируется в 2021 году.

Также на стадии проектирования – корпус умного госпиталя будущего Bundang. Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения Южной Кореи. Планируется, что двери для пациентов он распахнет в 2022 году. Медицинские услуги в умном госпитале смогут получить около 26 тысяч человек в год.

Тогда же в "Сколково" может появиться Центр французской медицины. По словам Марата Хуснуллина, оператором клиники, возможно, будет Университетский госпиталь Страсбурга. Площадь Центра составит 15 тысяч квадратных метров.

Медицинский кластер в Сколково – это "долгоиграющий" проект. В течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров – планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении заболеваний в самых разных сферах – онкологии, кардиологии, неврологии, ортопедии, травматологии и других.

Москвичам для получения медицинских услуг больше не придется выезжать за границу. При этом технологии, которые будут использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного здравоохранения.

"Здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.