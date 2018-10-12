Медкластер в Сколково принял первых пациентов
По его словам, после выхода на полную мощность специалисты "Хадассы" смогут принимать около 100 тысяч пациентов в год. Хуснуллин напомнил, что первый корпус израильской клиники – диагностический – открыл свои двери для пациентов в сентябре этого года.
В рамках второй очереди проекта в медкластере появится госпиталь по лечению онкологических заболеваний. Завершить строительство терапевтического корпуса планируется в 2021 году.
Также на стадии проектирования – корпус умного госпиталя будущего Bundang. Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения Южной Кореи. Планируется, что двери для пациентов он распахнет в 2022 году. Медицинские услуги в умном госпитале смогут получить около 26 тысяч человек в год.
Тогда же в "Сколково" может появиться Центр французской медицины. По словам Марата Хуснуллина, оператором клиники, возможно, будет Университетский госпиталь Страсбурга. Площадь Центра составит 15 тысяч квадратных метров.
Медицинский кластер в Сколково – это "долгоиграющий" проект. В течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров – планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении заболеваний в самых разных сферах – онкологии, кардиологии, неврологии, ортопедии, травматологии и других.
Москвичам для получения медицинских услуг больше не придется выезжать за границу. При этом технологии, которые будут использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного здравоохранения.
"Здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – сказал мэр столицы Сергей Собянин.