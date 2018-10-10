Медицинский центр в коммунарке с родильным отделением. Фото: stroi.mos.ru

Что построят в Москве до 2021 года

На этой неделе правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу столицы на 2019-2021 годы. Фактически это список того, что будет построено в городе за счет собственного бюджета в ближайшие несколько лет. О том, какие объекты уже в скором времени появятся в Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Сотни объектов

Адресная инвестиционная программа (АИП) на 2019-2021 годы сохранила направления инвестиционной политики, которые были определены мэром Москвы Сергеем Собяниным еще в 2011 году. В приоритете - строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена.

Всего в списке новой Адресной инвестиционной программы 650 объектов. При этом АИП – это не только перечень строящихся и проектируемых объектов, но и основа для заключения государственных контрактов, для размещения заказов на поставки товаров и выполнение работ.

Школы и детские сады

По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в ближайшие три года в Москве за счет средств городского бюджета будет построено 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест. В их числе – 30 детских садов, которые смогут принять почти восемь тысяч воспитанников, 22 школьных здания на почти 19 тысяч мест, а также 38 пристроек к общеобразовательным учреждениям на 13,6 тысячи мест.



При этом руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что за прошедшие восемь лет в Москве появились более 300 новых школ и дошкольных образовательных учреждений.

В том числе благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительно выросла, отметил мэр Сергей Собянин.

"Почти на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть – количество школьников", – подчеркнул градоначальник. Москвичи окончательно распрощались со столь привычными в прошлые годы очередями, когда тысячи человек не могли попасть в детские сады.



Здравоохранение



Социальная направленность Адресной инвестиционной программы выражена и в большом количество объектов здравоохранения, которые появятся в городе до 2021 года. Марат Хуснуллин отметил, что в ближайшие три года в Москве будут построены и введены в эксплуатацию 72 таких объекта.

Из них большая часть – это поликлиники (33). Они рассчитаны на 17 тысяч посещений в смену. Кроме того, в столице появятся 24 больничных корпуса, шесть подстанций скорой помощи, а также другие объекты, уточнил глава стройкомплекса Москвы. "Расходы на их строительство заложены в Адресную инвестиционную программу столицы", - сказал он.



Хуснуллин особо выделил несколько крупных объектов, которые будут завершены в ближайшие годы. Это многопрофильная больница с родильным домом в поселке Коммунарка Новой Москвы на 600 коек, перинатально-кардиологический корпус 67-й больницы, а также объекты на территории инновационного центра Сколково, где создается огромный медицинский кластер с лучшими мировыми клиниками.

Всего за последние восемь лет в Москве появилось 72 новых объекта здравоохранения. Таких темпов возведения социальной инфраструктуры столица не знала как минимум последние 25 лет.

Дорожное строительство

Транспортная инфраструктура – еще один приоритет столичной мэрии. По словам Марата Хуснуллина, утвержденная Адресная инвестиционная программа предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию минимум 100 километров дорог в течение ближайших трех лет. Всего к 2021 году в городе появится 280 километров новых дорог, около 83 мостов, эстакад, путепроводов, а также более 30 пешеходных переходов.

"Темпы строительства дорог снижены не будут, заявленные планы по вводу не менее 100 км дорог ежегодно сохранены", – подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

В итоговую редакцию АИП было внесено 37 новых объектов общей протяженностью 192 километра, 44 искусственных сооружения и 13 пешеходных переходов. Марат Хуснуллин уточнил, что за следующие три года будет полностью построена Северо-Восточная хорда, реконструированы развязки Московской кольцевой автодороги (МКАД) с вылетными магистралями.

Кроме того, АИП предусматривает продление недавно открытой магистрали Солнцево – Бутово – Видное на восток до Варшавского шоссе, отметил он. "Значительные усилия по дорожному строительству направим на возведение путепроводов через железнодорожные пути, которые необходимы, в том числе, для запуска Московских центральных диаметров", - добавил глава стройкомплекса столицы.

Продолжится также развитие улично-дорожной сети, строительство связок между районами города, создание транспортного каркаса Новой Москвы. К примеру, конкретизировал Хуснуллин, дополнительные работы будут проведены на Северо-Западной хорде. Там реконструируют развязку улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также возведут Балочный мост через Москву-реку.

Еще один важный для столицы проект – южный и северный дублеры Кутузовского проспекта – также будет реализован в ближайшие годы. Город продолжит формировать улично-дорожную сеть перспективных локаций – Мневниковской поймы, промзоны "ЗиЛ", благодаря новому мосту будет обеспечен удобный подъезд к парку развлечений "Остров мечты", отметил Хуснуллин.

Метро растет

Продолжится и активное развитие внеуличного общественного транспорта. В соответствии с АИП 2019-2021 Московский метрополитен вырастет на 58 километров, в нем появится 21 новая станция и три электродепо. В частности, будут построены четыре участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Таким образом строительство нового пересадочного контура подземки в основном завершится.

В ближайшие несколько лет планируется закончить возведение Западного участка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской", Юго-Западного – от "Можайской" до "Проспекта Вернадского", Южного – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", а также Северо-Восточного отрезка от "Авиамоторной" до "Нижней Масловки".

На БКЛ будут организованы 19 пересадок на другие линии метро, четыре – на Московское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские центральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожные направления.

На многих станциях нового пересадочного контура будут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам Марата Хуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".

Также подрастет старейшая ветка столичного метро – Сокольническая: ее продлят от "Саларьево" до поселка Коммунарка. На новом участке появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Будет начато строительство Коммунарской линии в Троицк, метро придет в район Северный, а также во Внуково.





В то же время на другом конце города завершится строительство Кожуховской (Некрасовской) линии. Первый ее участок от "Некрасовки" до "Косино" с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская" "Улица Дмитриевского" и "Косино" будет запущен к концу этого года, а второй – от "Косино" до "Нижегородской" – в следующем.

Новое жилье

За счет городского бюджета до 2021 года в Москве будет построено 3,1 миллиона квадратных метров жилья. "Из которых 1,19 миллиона квадратных метров будет строиться в рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы и еще 1,9 миллиона – в рамках программы реновации", – пояснил Марат Хуснуллин.

По его словам, новое жилье будет обеспечено всей необходимой социальной инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками и прочим.

Также для обеспечения квартирами очередников и нуждающихся продолжится строительство домов по государственной программе "Жилище". "Наделение этих категорий москвичей жильем запланировано на уровне прошлых лет – снижения темпов нет", – подчеркнул глава стройкомплекса столицы.

Москва спортивная

В Адресной инвестиционной программе заложено строительство 35 новых спортивных объектов в ближайшие несколько лет. "Среди них – пять футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и два бассейна", – уточнил Хуснуллин.

За счет средств городского бюджета планируется построить в том числе ряд крупных спортивных объектов, включая Центр водных видов спорта в Лужниках, спортивный комплекс в Некрасовке с крытым катком, экстрим-парком и бассейном.

Активное участие в строительство спортивных объектов в Москве принимают и инвесторы, отметил Хуснуллин. "За их счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательные объекты, как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественной гимнастики и ледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", - резюмировал руководитель городского стройкомплекса.