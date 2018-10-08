Дизайн станции "Ржевская". Фото: stroi.mos.ru

Как Большая кольцевая линия метро изменит Москву

Реализация проекта Большой кольцевой линии метро (БКЛ) придаст импульс развитию транспортной системы столицы. Как отметил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый пересадочный контур объединит подземку, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры и железнодорожные направления, создав большое количество новых пересадок.



Строительство большого метрокольца Хуснуллин назвал огромным шагом с точки зрения развития транспортной инфраструктуры столицы. По его словам, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки. "А также четыре пересадки на МЦК, пять – на первоочередные МЦД "Одинцово-Лобня" и "Подольск-Нахабино", 11 пересадок на линии железной дороги", – уточнил он.

Благодаря созданию системы новых пересадок за пределами старой кольцевой линии значительно сократится время в поездке для пассажиров, отметил Хуснуллин. Кроме того, подчеркнул он, БКЛ разгрузит радиальные направления подземки.

На базе многих станций Большой кольцевой линии будут созданы транспортно-пересадочные узлы. Крупнейшими из них, рассказал глава столичного стройкомплекса, станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская". "Также один из крупнейших транспортных узлов появится на станции "Улица Новаторов" на Южном участке БКЛ", – сказал Хуснуллин.

Старт проходке правого перегонного тоннеля на этом отрезке в понедельник, 8 октября, дал мэр Москвы Сергей Собянин. На участке разместятся три станции – "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Благодаря его строительству будет обеспечена связь с проектируемой Коммунарской линией, которая протянется до Троицка в Новой Москве. Транспортная ситуация улучшится для 500 тысяч москвичей - жителей районов Проспект Вернадского, Коньково, Черемушки и других.

БКЛ – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большая кольцевая линия существенно разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.

Пассажирское движение на первом участке большого метрокольца от "Петровского парка" до "Делового центра" было запущено в феврале этого года. В скором времени будет открыта еще одна станция БКЛ – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Она будет следующей после "Петровского парка".

В настоящее время работы ведутся на всех участках большого кольца. В начале сентября на юго-западном отрезке началось строительство левого перегонного тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Мичуринского проспекта". Тоннелепроходческие комплексы также работают на западном участке БКЛ от "Мневников" до "Улицы Народного Ополчения".

На востоке большого кольца стартовала проходка левого перегонного тоннеля от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская". В то же время на северо-востоке БКЛ ведется подготовка к строительству тоннелей от "Ржевской" до "Нижней Масловки". Продолжается проходка двумя механизированными комплексами отрезка от "Рубцовской" до "Стромынки".