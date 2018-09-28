Фото: stroi.mos.ru

МЦК и Октябрьскую железную дорогу свяжет пересадочный узел

До конца 2019 года будет завершено строительство транспортно-пересадочного узла "Николаевская", который объединит станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Лихоборы" и платформу НАТИ Октябрьского направления железной дороги. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, возведение технологической части ТПУ "Николаевская" закончено примерно на четверть. Хуснуллин подчеркнул, что пересадка будет осуществляться по принципу "сухие ноги": весь процесс происходит в помещениях, пассажирам не нужно выходить на улицу.

Глава стройкомплекса отметил, что новый транспортный хаб снизит нагрузку на Ярославский вокзал, станции подземки "Петровско-Разумовская" и "Комсомольская". Будет существенно улучшена транспортная доступность районов Западное Дегунино и Головинский. Кроме того, добавил Хуснуллин, ТПУ важно и с точки зрения транспортного обслуживания строящегося электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии.

Реализация проекта транспортно-пересадочного узла "Николаевская" также предусматривает строительство юго-западного терминала, который обеспечит выход пассажиров к существующему терминалу МЦК "Лихоборы". Кроме того, над железнодорожными путями и автомагистралью появятся пешеходные переходы, по которым пассажиры смогут попасть на платформы станции НАТИ. При этом к ТПУ уже есть подъезд с Северо-Восточной хорды, он был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Напомним, что в столице продолжается активная работа по интеграции железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Ее планируется завершить в следующем году.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловская на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можно пересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкам наземного пассажирского транспорта. Благодаря появлению платформы улучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживают около 600 тысяч человек.

Ближе к Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направление МЖД, где открылся новый вестибюль станции Окружная. По словам градоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК стало гораздо удобнее.

Кроме того, продолжается строительство платформы Ленинградская Рижского направления. Уже готовы пассажирские платформы и два конкорса, предназначенные для выхода в сторону станции Московского центрального кольца "Стрешнево" и к метро "Войковская", на завершающем этапе находятся отделочные работы.

Как отметил Марат Хуснуллин, в скором будущем Ленинградская станет также остановочным пунктом "наземного метро" – Московского центрального диаметра (МЦД-2) по маршруту Нахабино – Подольск.