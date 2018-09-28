Фото: stroi.mos.ru

Метро соединит Некрасовку и Новую Москву

В 2021 году для пассажиров будет открыт самый длинный маршрут Московского метрополитена – от Некрасовки до Новой Москвы. Он объединит Кожуховскую (Некрасовскую) линию, участки большого метрокольца и Калининско-Солнцевскую ветку, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



Таким образом будет организован транзит с присоединенных территорий через центр и север города на юго-восток столицы, отметил Хуснуллин.



По его словам, Кожуховская (Некрасовская) линия метро, технический запуск которой состоялся месяц назад, может быть полностью запущена уже в следующем году. Что касается работы на участках Большой кольцевой линии (БКЛ), необходимых для организации нового маршрута, то они разбиты на несколько этапов, уточнил глава стройкомплекса Москвы.



"Уже в этом году мы запустим станцию "Савеловская", а в следующем – радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", – сказал он.

Хуснуллин отметил, что в 2021 году полностью будет запущен северо-восточный участок Большой кольцевой линии, что позволит организовать самый длинный маршрут подземки. "Пассажиры смогут отправиться от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции "Нижегородская" по розовой ветке до Некрасовки", – заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что таких сложных маршрутов, при этом охватывающих колоссальное количество территорий, в истории Московского метрополитена еще не было.

Напомним, первый участок Большой кольцевой линии протяженностью более десяти километров был открыт в феврале этого года. В августе состоялся запуск отрезка желтой, Калининско-Солнцевской ветки от "Раменок" до "Рассказовки". В настоящее время обе линии, по сути, интегрированы в единый маршрут.

В конце этого года будет открыта новая станция большого метрокольца – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Далее поэтапно будет запущен северо-восточный отрезок БКЛ с шестью станциями – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

На следующей после "Авиамоторной" станции "Нижегородская" Большая кольцевая линия будет соединяться с Кожуховской (Некрасовской) веткой. Полностью запустить ее планируется в 2019 году, когда будет построен участок от "Нижегородской" до "Косино". Что касается отрезка от "Косино" до "Некрасовки", то для пассажирского движения он будет открыт уже к концу этого года.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.