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По программе реновации до конца года сдадут 34 дома

К концу года в Москве будут сданы 34 дома для переселения жителей столицы по программе реновации. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.



По его словам, смотровые ордера смогут получить от двух до трех тысяч человек. Хуснуллин отметил, что за прошедшие с момента старта программы реновации шесть месяцев переселились уже больше тысячи человек.

Что касается ветхих хрущевок, из которых переезжают москвичи, то их разберут по технологии так называемой умной разборки. Этот процесс предполагает раздельный отбор стекла, дерева, пластика и металла.

"Частичка вашего дома будет в других домах, в других стройках, дорогах, конструкциях", – сказал ранее мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с бывшими жителями пятиэтажки на улице Константина Федина. Они переехали в новый комфортабельный дом, расположенный в паре сотен метров от прежнего.

Реновация в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Всего в ней – 5171 дом, это здания высотой не более девяти этажей, которые были возведены по типовым проектам в середине XX века. Программа коснется более миллиона москвичей, будут расселены свыше 350 тысяч квартир.

В рамках программы в столице будет построено около 30 миллионов квадратных метров качественного жилья, отвечающего всем современным требованиям. В городе уже определены 242 стартовые площадки, градостроительный потенциал которых составляет около 3,6 миллиона квадратных метров жилья.

В этом, а также в следующем годах там появится 59 домов, до 2021 года – еще 183. В настоящий момент в стадии проектирования находятся 140 домов, а 32 строятся.

Напомним, первые переселенцы по программе реновации начали переезжать в феврале этого года. Новые квартиры получили жители района Северное Измайлово Восточного административного округа. Затем реновация пришла на Запад, Юго-Запад и Северо-Восток столицы.

Как и было обещано мэрией, москвичи получили жилье большей площади. Новые дома находятся в шаговой доступности от старых. Это значит, что переселенцам не приходится менять привычную среду обитания – школы, детские сады, парки, поликлиники, магазины.