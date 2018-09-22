Фото: stroi.mos.ru

Юго-Восточная хорда выйдет за МКАД

Скоро в столице появится еще одна скоростная магистраль – Юго-Восточная хорда пройдет в одном транспортном коридоре с железными дорогами и выйдет за МКАД. Трасса соединится с дорогой Солнцево-Бутово-Видное.

Новая магистраль пересечет самые пробочные дороги Москвы – Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу и  Варшавское шоссе. Хорда разгрузит радиальные шоссе и соединит районы на юго-востоке и юге города.

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, формирование Юго-Восточной хорды имеет огромное значение не только для жителей юго-востока города, где транспортное напряжение не ослабевает даже ночью, но и играет важную роль для развития планировочной структуры города.

Фото: stroi.mos.ru

"Хорда восполняет дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена как естественными, так и искусственными преградами; обеспечивает транспортные связи районов срединной и периферийной зон города между собой, а также внутри системы Старой Москвы  с новыми территориями", – сказал заммэра.

Фото: stroi.mos.ru

Протяженность хорды, включая шоссе Энтузиастов на востоке и улицу Поляны за МКАДом в Бутове составит порядка 36 километров. Сейчас уже разработаны проекты планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети на участках новой трассы от шоссе Энтузиастов до Грайвороновской улицы и от Каширского шоссе до Шоссейной улицы. Здесь будут построены многоуровневые развязки и мосты.

Фото: stroi.mos.ru

Юго-Восточная хорда будет иметь связь с уже действующей Северо-Восточной хордой и Южной рокадой. Три хорды и одна рокада вместе образуют своего рода хордовое кольцо и обеспечат возможность транзита за пределы Москвы.

Автор: Александр Комаров

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