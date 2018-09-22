Фото: stroi.mos.ru

Платформу "Карачарово" интегрируют с метро и МЦК

Работы по переносу платформы "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги практически завершены. Вскоре здесь появится крупнейший не только в Москве, но и в Европе транспортно-пересадочный узел, благодаря которому серьезно разгрузятся Курский вокзал и две станции метро Арбатско-Покровской линии.

Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, готовность объекта оценивается более чем на 80%. Сейчас идут отделочные работы на платформе №1 и в пешеходном тоннеле, а на платформе №2 завершается монтаж навесов.

Платформа "Карачарово" войдет в состав крупнейшего транспортно-пересадочного узла "Рязанская", где в единую систему будут интегрированы сразу четыре вида транспорта: метро, МЦК, наземный городской транспорт и пригородные электрички.

В процессе реализации этого масштабного проекта идет строительство нового остановочного пункта "Карачарово" в непосредственной близости к МЦК и подземного пешеходного тоннеля. Это обеспечит формирование трехуровнего пересадочного узла, в который войдут две станции метро "Нижегородская" Некрасовской и Большой кольцевой линий, платформа "Карачарово" Горьковского направления железной дороги и станция МЦК "Нижегородская".

В составе пересадочного узла будут разворотная площадка для автобусов и стоянка такси. Также проектом предусмотрено обустройство дополнительных подъездных путей к ТПУ. Ожидается, что его пассажиропоток составит около 400 тысяч человек в сутки.

После сдачи всего объекта целиком пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой станет возможна в теплом контуре. Этот проект позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и станции метро метрополитена "Курская" и "Чкаловская", а также платформу "Серп и молот", пояснил Марат Хуснуллин.

По его словам, завершить интеграцию МЦК с Горьковским направлением железной дороги планируется уже в следующем году. Всего для связки МЦК и МЖД в столице строятся шесть пересадочных узлов.