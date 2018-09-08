Фото: Stroi.mos.ru

В "Зарядье" открывается уникальный концертный зал

В День города Москвы в парке "Зарядье" открывается одноименный многофункциональный концертный зал. Уникальное здание было спроектировано и построено за три года. Первым на площадке мирового уровня прозвучит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.



Одна из главных особенностей концертного зала – оформление фасада и крыши. Фасад отчасти интегрирован в ландшафт парковой зоны. Частично здание накрыто уникальным инженерным сооружением – "Стеклянной корой". Под ней также расположена смотровая площадка с возможностью кругового обзора для посетителей.



Главные концерты будут проходить в большом зале на 1600 зрителей. Благодаря уникальным инженерным решениям его партер за 40 минут можно полностью трансформировать в плоское покрытие. Таким образом, в филармонии могут проходить не только концерты, но и другие мероприятия.





Стоит отметить, что акустика зала создана одними из лучших специалистов в этой области – японской компанией Nagata Acoustics, которую возглавляет легендарный инженер акустического проектирования Ясукиха Тойота. Благодаря облицовке зала специальными акустическими панелями с деревом "Махагони", посетители смогут насладиться высочайшим качеством звука.

Одной из "фишек" нового концертного зала стал духовой орган на 85 регистров – один из самых больших в России и Европе. Он собран вручную во Франции специально для филармонии в "Зарядье". Услышать его можно будет после настройки в следующем году.

Что касается малого зала, то он предназначен для проведения репетиций Большого симфонического оркестра, а также камерных концертов, небольших постановок. Зал рассчитан на 400 зрителей.





Также концертный зал имеет две внешних площадки. Это большой и малый амфитеатры, которые могут вместить в общей сложности до двух тысяч человек.

Напомним, парк "Зарядье" у стен Кремля открылся ровно год назад. За это время он стал излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы. Влиятельный журнал Time включил общественное пространство в список 100 лучших мест планеты.