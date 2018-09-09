Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня

В Москве, в парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня. Здесь есть самый большой в столице орган, зал-трансформер, уникальная акустическая система и все это находится в радующем глаз футуристическом интерьере.

Москвичи ко Дню города получили еще один подарок. На торжественном открытии концертного зала в "Зарядье" присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр  и мэр столицы Сергей Собянин. В концерте-открытии принял участие прославленный дирижер Валерий Гергиев и возглавляемый им оркестр Мариинского театра.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Парк "Зарядье" работает вот уже год. Он сам по себе – уникальный объект, лучшее общественное пространство города. Москвичи и гости столицы наслаждаются  аттракционами, парящим мостом, лесом, степью, тундрой и заливными лугами у стен Кремля. Теперь ко всей этой красоте добавился красавец концертный зал, расположившийся у подножия холма под стеклянной корой.

Этот проект – один из самых сложных на территории "Зарядья". С одной стороны здание как бы вмонтировано в холм, который стал частью открытого амфитеатра. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачной конструкцией, под которой находится одна из прогулочных зон парка и непосредственно сам концертный зал.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Внутренне закрытое пространство состоит из двух залов: большой рассчитан на 1600 мест, а малый с балконом может принять 400 зрителей. Он предназначен в основном для репетиций, но здесь можно показывать и небольшие постановки.

Проектировал зал "Зарядье" настоящий акустический гений – Ясухиса Тойота, инженер, проектировавший лучшие концертные залы мира. В числе его крупных проектов – Эльбаская филармония в Гамбурге, Парижская филармония, Концертный зал Мариинского театра, Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе и еще десятки залов.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Изюминка зала – орган французской фирмы Mühleisen. По количеству регистров (их 85) он будет самым большим инструментом в России и в мире. Собран вручную по старинным технологиям – индивидуально под параметры концертного зала.

Большие размеры и сложное устройство инструмента потребовали специальных условий при его транспортировке, приемке и монтаже. Доставляли его по частям, разгружая детали бережно, будто бы в огромных коробках было стекло.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Партер зрительного зала оснащен системой перемещения кресел, специально разработанной для концертного зала "Зарядье". Зрительные ряды за сценой состоят из подъемных площадок с акустической камерой и криволинейной телескопической трибуны – блитчера. Амфитеатр трансформируется в ровный пол всего за 40 минут.

Сцена и зрительный зал оборудованы постановочным освещением, выносными софитами с мобильными, точечными и декорационными подъемами, подъемно-опускными площадками сцены для оркестра и хора, а также системами звукоусиления электроакустики, видеопроекции, технологического видеонаблюдения, связи и оповещения. Здесь есть и своя студия звукозаписи.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/ Кирилл Зыков

Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечит качественную акустику и необходимую реверберацию, то есть процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. В таком зале можно проводить любые концерты по сложности исполнения и числу музыкальных инструментов в оркестре.

Пол в зрительном зале тоже непростой: он выложен паркетной доской из дуба. Пространство зрительских фойе состоит из панорамных фасадных стекол, стены отделаны декоративными деревянными панелями, потолок облицован панелями из искусственного камня со встроенным освещением.

Валерий Гергиев. Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей

Как сказал прославленный российский дирижер Валерий Гергиев, с открытием концертного зала в "Зарядье" наша страна получит возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей.

Сегодня, 9 сентября здесь пройдет концерт с участием Ильдара Абдразакова, Красимира Стоянова и Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Автор: Александр Комаров

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