Фото: Алексей Никольский/ТАСС

В парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня

В Москве, в парке "Зарядье" открылся концертный зал мирового уровня. Здесь есть самый большой в столице орган, зал-трансформер, уникальная акустическая система и все это находится в радующем глаз футуристическом интерьере.

Москвичи ко Дню города получили еще один подарок. На торжественном открытии концертного зала в "Зарядье" присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр и мэр столицы Сергей Собянин. В концерте-открытии принял участие прославленный дирижер Валерий Гергиев и возглавляемый им оркестр Мариинского театра.

Парк "Зарядье" работает вот уже год. Он сам по себе – уникальный объект, лучшее общественное пространство города. Москвичи и гости столицы наслаждаются аттракционами, парящим мостом, лесом, степью, тундрой и заливными лугами у стен Кремля. Теперь ко всей этой красоте добавился красавец концертный зал, расположившийся у подножия холма под стеклянной корой.

Этот проект – один из самых сложных на территории "Зарядья". С одной стороны здание как бы вмонтировано в холм, который стал частью открытого амфитеатра. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачной конструкцией, под которой находится одна из прогулочных зон парка и непосредственно сам концертный зал.

Внутренне закрытое пространство состоит из двух залов: большой рассчитан на 1600 мест, а малый с балконом может принять 400 зрителей. Он предназначен в основном для репетиций, но здесь можно показывать и небольшие постановки.

Проектировал зал "Зарядье" настоящий акустический гений – Ясухиса Тойота, инженер, проектировавший лучшие концертные залы мира. В числе его крупных проектов – Эльбаская филармония в Гамбурге, Парижская филармония, Концертный зал Мариинского театра, Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе и еще десятки залов.

Изюминка зала – орган французской фирмы Mühleisen. По количеству регистров (их 85) он будет самым большим инструментом в России и в мире. Собран вручную по старинным технологиям – индивидуально под параметры концертного зала.

Большие размеры и сложное устройство инструмента потребовали специальных условий при его транспортировке, приемке и монтаже. Доставляли его по частям, разгружая детали бережно, будто бы в огромных коробках было стекло.

Партер зрительного зала оснащен системой перемещения кресел, специально разработанной для концертного зала "Зарядье". Зрительные ряды за сценой состоят из подъемных площадок с акустической камерой и криволинейной телескопической трибуны – блитчера. Амфитеатр трансформируется в ровный пол всего за 40 минут.

Сцена и зрительный зал оборудованы постановочным освещением, выносными софитами с мобильными, точечными и декорационными подъемами, подъемно-опускными площадками сцены для оркестра и хора, а также системами звукоусиления электроакустики, видеопроекции, технологического видеонаблюдения, связи и оповещения. Здесь есть и своя студия звукозаписи.

Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы, который обеспечит качественную акустику и необходимую реверберацию, то есть процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. В таком зале можно проводить любые концерты по сложности исполнения и числу музыкальных инструментов в оркестре.

Пол в зрительном зале тоже непростой: он выложен паркетной доской из дуба. Пространство зрительских фойе состоит из панорамных фасадных стекол, стены отделаны декоративными деревянными панелями, потолок облицован панелями из искусственного камня со встроенным освещением.

Как сказал прославленный российский дирижер Валерий Гергиев, с открытием концертного зала в "Зарядье" наша страна получит возможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножения культурных ценностей.

Сегодня, 9 сентября здесь пройдет концерт с участием Ильдара Абдразакова, Красимира Стоянова и Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра.