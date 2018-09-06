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Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 6 сентября, открыл платформу Новохохловская на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можно пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а также выйти к остановкам наземного пассажирского транспорта.



По словам градоначальника, благодаря открытию новой платформы улучшится транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживают около 600 тысяч человек. "Московское центральное кольцо для них стало доступнее. Они, по сути, получили новую транспортную схему движения", – сказал Собянин.



Новохохловская – железнодорожная платформа островного типа. Она расположена в районе Нижегородский, между платформами Калитники и Текстильщики, на расстоянии пяти километров от Курского вокзала.





Строители также возвели надземный пешеходный переход с турникетно-кассовым залом. По нему происходит пересадка на одноименную станцию МЦК, а также выход к остановкам наземного транспорта.

Пересадка происходит максимально быстро – не более трех минут. Для удобства пассажиров она организована по принципу "сухие ноги". Это значит: для того, чтобы пересесть с одного вида транспорта на другой, нет нужды выходить на улицу. Необходимо лишь пройти по надземному переходу и через торговую галерею.





Новохохловскую оборудовали энергосберегающим освещением и навигационными стелами, на платформе установили удобные лавочки. Предусмотрены также лифты для маломобильных пассажиров.

Стоит отметить, что работа велась в условиях плотно застроенного города. Строители увязали на небольшом участке такие проекты, как Юго-Восточная хорда, развитие Курского направления МЖД, второй Московский центральный диаметр (МЦД) от Нахабино до Подольска и высокоскоростную магистраль Москва – Адлер.





Часть работ велась во время так называемых технологических окон, чтобы не препятствовать движению поездов.

Платформа Новохохловская входит в состав одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Благодаря появившемуся здесь хабу с комфортом могут пересаживаться жители районов Западное и Восточное Бирюлево, Марьино, Люблино, Царицыно, Текстильщики, а также приезжающие в Москву из столичного региона.

Кроме того, снизится нагрузка на Курский вокзал, остановочные пункты Серп и Молот, Текстильщики и некоторые станции Московского метрополитена. За счет перераспределения транспортных и пассажирских потоков разгрузится центральная часть столицы.





После ввода Новохохловской одноименный ТПУ станет принимать около 45 тысяч человек в сутки вместо нынешних семи.

Напомним, сегодня также открылся новый вестибюль на станции Окружная Савеловского направления МЖД. По словам Сергея Собянина, теперь пересаживаться с Окружной на метро и МЦК станет гораздо удобнее. "Платформа Окружная уже сегодня работает как серьезный пересадочный узел для жителей районов Северный, Лианозово, Дегунино, Бескудниково и других", – сказал градоначальник.

Московское центральное кольцо начало работать 10 сентября 2016 года. За прошедшие два года оно стало неотъемлемой составляющей транспортной системы столицы, доказав свою востребованность и эффективность.