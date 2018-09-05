Фото: stroi.mos.ru

Собянин открыл еще один участок Северо-Восточной хорды

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму за эту неделю участку Северо-Восточной хорды. Машины поехали от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

Теперь в Москве появился еще один выезд на платную магистраль "Москва – Санкт-Петербург". Раньше машины упирались в МКАД и скоростная трасса не имела нормальной интеграции с городскими дорогами.

Как сказал Собянин на открытии нового участка, часть огромного потока машин, которые попадают на Дмитровское и Ленинградское шоссе, уйдет на Северо-Восточную хорду.

"Это разгрузит целый ряд дорог в Москве – Ленинградку, Дмитровку, Коровинское шоссе, Большую Академическую улицу, сделает платную магистраль более эффективной и в целом улучшит ситуацию на севере столицы", – сказал мэр.

Стоит отметить, строительство хорды шло в условиях плотной городской застройки, что потребовало большого объема работ по освобождению территории, перекладыванию коммуникаций и выносу объектов из зоны строительства. Собянин поблагодарил инженеров и строителей за сложную работу.

"Это серьезный прорыв, серьезная победа в дорожном строительстве", – отметил градоначальник. Следующим, не менее сложным этапом, станет участок хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Напомним, что накануне, 4 сентября Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД. На нем расположилась самая длинная эстакада в городе – два с половиной километра прямого хода.

Общая протяженность Северо-Восточной хорды составит 35 километров, она пройдет по 28 районам Москвы от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки – Люберцы". Магистраль начали строить в феврале 2016 года, полностью она будет готова к 2021 году.