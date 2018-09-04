Фото: stroi.mos.ru

Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды

Московские автомобилисты получили подарок ко Дню города. Мэр Сергей Собянин открыл движение по новому участку Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Градоначальник не смог отказать себе в удовольствии и сам проехал от Косинской развязки до шоссе Энтузиастов. Магистраль получилась первоклассной, поделился со строителями и журналистами своими впечатлениями мэр.

"На самом деле, это один из сложнейших участков Северо-Восточной хорды, сама по себе очень трудная в инженерном плане, здесь самая длинная эстакада в городе – два с половиной километра прямого хода", – сказал Собянин.

Теперь в Москве появилась бессветофорная дорога протяженностью 20 километров. По новой трассе можно проехать от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе.

На Северо-Восточной хорде расположились шесть эстакад общей длиной почти четыре километра, здесь есть и самая протяженная в Москве эстакада – от железнодорожной платформы "Плющево" до съезда с Перовской улицы. Жилые дома вдоль эстакады закрывают шумозащитные экраны высотой три метра.

Сложное инженерное сооружение состоит из четырех объектов. Эстакада обеспечивает бессветофорное движение через пути Горьковского направления железной дороги, съезды на улицы Кусковская и Перовская, заезд и съезд на проспект Буденного и другие прилегающие улицы.

"Решение строить этот участок Северо-Восточной хорды в таком сложном эстакадном исполнении было принято для того, чтобы не нарушать и не перестраивать сложившуюся в районе дорожную сеть", – сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Для пешеходов возведены новые переходы, они позволят удобнее добираться до станции метро "Выхино" и одноименной железнодорожной платформы.

Запуск нового участка хорды позволит распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и Щелковское шоссе, а также на восточные секторы кольцевой дороги и Третьего транспортного кольца.

Значительно улучшится транспортная ситуация в юго-восточном и восточном секторах города, упростится въезд в центральную часть столицы для жителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, расположенных за МКАД, и жителей подмосковных Люберец.

В целом Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М11 "Москва – Санкт-Петербург" до развязки на пересечении МКАД с магистралью "Вешняки – Люберцы". Ее длина составит около 35 километров. Дорога пройдет по 28 районам Москвы и крупным промзонам, которые с ее приходом получат возможность для развития. Магистраль начали строить в феврале 2016 года, полностью она будет готова к 2021 году.