Фото: stroi.mos.ru

В новые школы и детсады Москвы пошли семь тысяч детей

В новом учебном году для юных москвичей распахнули двери 15 образовательных учреждений – десять детских садов и пять школ. Восемь из этих объектов возведены на средства инвесторов, остальные семь – за счет бюджета города. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, всего в новых детских садах предусмотрено 2785 мест для малышей. Что касается школ, то они предназначены для четырех тысяч учащихся.

Хуснуллин отметил, что за счет средств городского бюджета в эксплуатацию введено четыре детсада на 1225 мест, а также три школы почти на 2,5 тысячи мест. Инвесторы построили шесть детских садов и две школы на 1560 и 1562 места соответственно.

Хуснуллин напомнил, что Москва активно развивает бывшие промзоны, присоединенные территории – Троицкий и Новомосковский округа. "Все эти проекты, реализуемые инвесторами, включают в себя обязательное строительство социальных объектов. В первую очередь это, конечно, необходимо для новых микрорайонов, где жители испытывают проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях", – сказал он.

Руководитель городского стройкомплекса отметил, что за последние семь лет инвесторы построили 88 образовательных объектов. Из них 46 (20 тысяч мест) были переданы в образовательную систему столицы.

По словам Хуснуллина, такая тенденция сохранится. "В ближайшие годы около трети всех социальных объектов в Москве построят инвесторы в рамках комплексного развития территорий и возведения новых жилых кварталов", – подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что город сохранит объемы строительства социальных объектов. Градоначальник напомнил, что с 2011 года в столице появилось более 300 школ и детских садов. В ближайших планах у властей города – открытие еще 120 объектов образования, в которые смогут пойти около 14 тысяч детей.

Мэр подчеркнул, что в Москве больше нет очередей в детсады для малышей от двух с половиной лет. "Будем двигаться дальше, уменьшая эту планку по возрасту и увеличивая количество мест в дошкольных учреждениях и школах", – сказал он.