Фото: stroi.mos.ru

Собянин запустил Кожуховскую линию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 31 августа, провел технический запуск первого участка Кожуховской (Некрасовской) линии метро с четырьмя станциями. В скором времени составы поедут уже с пассажирами, отметил градоначальник

Длина Кожуховской ветки – 19 километров, она соединяет Некрасовку и другие районы юго-востока столицы с Большой кольцевой линией (БКЛ). "Открытие Кожуховской линии сделает город ближе для 800 тысяч человек", – сказал Собянин. Градоначальник отметил, что первые поезда от от "Некрасовки" до "Косино" поедут уже через несколько месяцев.

"Практически вся ветка уже готова, станции в прекрасном состоянии. Думаю, до конца года все запустим", – подчеркнул Собянин. Он предложил жителям Некрасовки спуститься вниз и посмотреть на новую станцию.

Первый участок Кожуховской линии включает в себя четыре станции – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Последняя будет пересадочной с "Лермонтовским проспектом" Таганско-Краснопресненской линии. Кроме того, с "Косино" можно будет выйти к одноименной станции Рязанского направления Московской железной дороги. В будущем пересадочные узлы появятся почти на всех станциях новой ветки.

Кожуховскую линию, которая обозначена на карте розовым цветом, ждут жители юго-восточных районов столицы, а также подмосковных Люберец. Она снизит нагрузку на улично-дорожную сеть, Калинскую и Таганско-Краснопресненскую ветки подземки. Пассажиры сэкономят в пути значительное количество времени.

Второй участок Кожуховской линии проходит от "Косино" до "Нижегородской". На нем расположились промежуточные станции "Юго-Восточная", "Окская" и "Стахановская". Отрезок будет запущен в следующем году.