Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В московском метро открылась уникальная библиотека

На станции метро "Рассказовка" в Москве открылась виртуальная библиотека. Прямо на стенах установлены панели с QR-кодам для скачивания популярных литературных произведений.

Новую станцию Калининско-Солнцевской линии осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. "Все станции нового радиуса продолжают традицию московского метрополитена – отличаются оригинальными архитектурными решениями и дизайном", – отметил градоначальник.

Внутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминает библиотеку. На панелях стен размещено около двух с половиной тысяч QR-кодов, отсылающих более чем к двум тысячам различных литературных произведений. С помощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.

На полу станции уложен гранит всех оттенков серого цвета. На потолке смонтированы светильники-квадраты, а основание колонн и название станции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.

Помимо "Рассказовки", в составе нового участка метро появилась первая полуподземная станция со смотровой площадкой – "Мичуринский проспект", а станция "Новопеределкино" стилизована под убранство теремов и палат средневековой Москвы. В оформлении станции метро "Солнцево" предусматривает создание эффекта солнечных брызг на платформе и в надземных павильонах.

Напомним, что сегодня, 30 августа Сергей Собянин открыл семь новых станций на 14-километровом участке Калининско-Солнцевской линии. С учетом введенных ранее станций Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, они сформировали новый маршрут из 15 станций, по которому без пересадки можно доехать из "Рассказовки" до "Петровского парка".