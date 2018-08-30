Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Собянин открыл семь станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению поездов по новому отрезку Калининско-Солнцевской линии. Сегодня заработали сразу семь станций желтой ветки.

Градоначальник вручил метростроителям благодарственные письма. Торжественная церемония прошла на территории нового электродепо "Солнцево", которое обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой поездов Калининско-Солнцевской линии.

"Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена, проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более полумиллиона человек. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вам большое спасибо", – отметил мэр. После награждения Собянин проехал в поезде по новому участку метро от станции "Солнцево" до "Рассказовки".

На новом участке протяженностью 14 километров расположено семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная" (в пределах МКАД), "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" находятся за пределами кольцевой дороги.

Открытие одновременно семи станций – редкое событие для московской подземки. Последний раз такой большой участок вводили почти 35 лет назад от "Серпуховской" до "Южной" на Серпуховско-Тимирязевской линии.

После сегодняшнего пуска около 300 тысяч москвичей получили метро рядом с домом, а порядка 600 тысяч жителей Солнцева, Ново-Переделкина, Рассказовки и других жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта теперь сэкономят до 30 минут на дороге в центр столицы.

Разгрузятся станции метро "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" и "Университет" Сокольнической линии, а также станет легче проехать по Боровскому шоссе, Мичуринскому и Ленинскому проспекту.