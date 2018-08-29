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Собянин рассказал о продлении метро до Коммунарки

Мэр столицы Сергей Собянин в среду, 29 августа, открыл движение по трассе Солнцево– Бутово – Видное (СБВ) в Новой Москве. По словам градоначальника, впервые в городе одновременно с прокладкой автомобильной магистрали идет строительство участка линии метро.



Речь идет о старейшей ветке столичной подземки - Сокольнической. В этом году началось ее продление от станции "Саларьево" до "Столбово", отметил градоначальник. "Таким образом, меньше чем за год мы построим новый участок с четырьмя станциями", – сказал Собянин.

На новом отрезке красной линии, длина которого составит 11 километров, появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Последняя будет располагаться в районе поселка Коммунарка. "Фишка" участка в том, что он пройдет в основном в надземном исполнении в створе новой трассы.

Две станции нового участка – "Филатов луг" и "Прокшино" – будут располагаться между проезжими частями СБВ. "Прокшино" будет иметь два выхода – на обе стороны трассы к будущей жилой застройке, а "Филатов луг" один – к одноименному поселку.

Основные строительные работы на станциях уже завершены, ведется отделка и монтаж инженерного оборудования. В конце этого года будет произведен технический пуск нового отрезка красной ветки, а в начале следующего года поезда в Коммунарку поедут вместе с пассажирами.

Ввод участка трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе вместе со строительством станций метро позволит улучшить транспортную доступность прилегающих районов.

Кроме того, новая магистраль значительно снизит нагрузку на юго-западный участок МКАД, поскольку теперь водителям не придется заезжать на кольцевую дорогу для того, чтобы попасть с одного шоссе на другое. Строители возвели 27 километров дорожного полотна. Из них восемь – длина основного хода трассы.