Фото: twitter.com/MosSobyanin

Собянин: Открылся северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы"

Путь к метро для жителей районов Бескудниковский и Западное Дегунино стал удобнее. В среду, 29 августа, открылся дополнительный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Сегодня открыли северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на салатовой ветке", – написал градоначальник на своей странице в Twitter. Он соединен с подземным переходом, поэтому попасть на станцию метро будет гораздо удобнее, добавил Собянин.

Сегодня открыли северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы" на салатовой ветке. Он соединен с подземным пешеходным переходом, так что попасть в #мосметро будет удобнее. pic.twitter.com/cTJgb8GWPt — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 августа 2018 г.

Северный вестибюль станции интегрирован в существующий подземный пешеходный переход, который выходит на обе стороны Дмитровского шоссе, а также к Дубнинской улицу, Бескудниковскому бульвару и остановкам наземного городского пассажирского транспорта.

Станция "Верхние Лихоборы" расположена в Северном административном округе Москвы на границе районов Бескудниковский и Западное Дегунино. Для пассажиров она открылась 22 марта в составе участка "Петровско-Разумовская" – "Селигерская".

Раньше попасть на нее можно было только через южный вестибюль. Теперь же для жителей расположенных поблизости домов путь до подземки стало значительно быстрее.

Стоит отметить, что на станции "Верхние Лихоборы" появится транспортно-пересадочный узел общей площадью три с половиной гектара. Здесь возведут подземные паркинги, здание конечной станции общественного транспорта, пересадочный терминал и два административно-жилых комплекса.