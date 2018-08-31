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Как Кожуховская линия метро изменит жизнь москвичей

В Московском метрополитене стало на одну линию больше. В пятницу, 31 августа мэр Сергей Собянин провел технический пуск новой, Кожуховской ветки подземки. Она упростит путь в центр города для сотен тысяч жителей Москвы и области, разгрузит дороги на юго-востоке столицы и в прилегающих районах Подмосковья, сделает свободнее уже действующие линии метро. Все, что нужно знать о новом контуре столичной подземки, – в материале Dni.Ru.



Первый пошел!

Вводить в эксплуатацию Кожуховскую линию метро будут поэтапно. Первый участок, технический пуск которого состоялся сегодня, включает в себя четыре станции – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Технический пуск означает, что строительство линии в основном завершено - станции возведены, тоннели проложены. Остались последние штрихи – финальные пусконаладочные работы, передача объектов на баланс метрополитена.

Сергей Собянин отметил, что первые поезда с пассажирами от "Некрасовки" до "Косино" поедут уже через несколько месяцев. "Практически вся ветка уже готова, станции – в прекрасном состоянии. Думаю, до конца года все запустим", – сказал градоначальник.

Новые станции располагаются на территории трех московских районов – Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Конечной точкой маршрута для пассажиров первого отрезка Кожуховской линии по направлению в центр станет станция "Косино". С нее можно будет осуществить пересадку на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии и на расположенную в непосредственной близости платформу Косино Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Следующая за "Косино" станция – "Улица Дмитриевского". Рядом с ней проходит оживленное Косинское шоссе, по которому осуществляется связь между районами Косино-Ухтомский и Некрасовка. За "Улицей Дмитриевского" следует "Лухмановская". Станция примечательна тем, что один из ее вестибюлей выходит к городскому округу Люберцы. Таким образом, подземку в пешей доступности получат десятки тысяч жителей Подмосковья.

Что касается "Некрасовки", то она располагается в центре одноименного района. Как и другими станциями Кожуховской ветки, "Некрасовкой" будут активно пользоваться не только москвичи, но и те, кто ежедневно ездит в столицу из прилегающих районов области, в том числе городского округа Балашиха.

Обслуживать Кожуховскую линию будет собственное электродепо – Руднево. Оно сможет принимать на ночной отстой до 31 состава. Здесь предусмотрены комнаты отдыха для локомотивных бригад, столовые, медицинские кабинеты, раздевалки и душевые, а также спортзалы и комнаты психологической разгрузки.

"Сел и поехал!"

Для местных жителей пуск новой линии, пусть пока еще технический, – событие знаменательное. Районы, по которым она проходит, активно развиваются. Здесь строится жилье, социальная инфраструктура, спортивные объекты. Соответственно, повышается привлекательность этих локаций.



Один из самых динамично развивающихся районов юго-востока Москвы – Некрасовка. Территория, где расположена одноименная станция, была присоединена к столице в 2011 году. Здесь появляются новые жилые кварталы, школы, детские сады, больницы. Открытие станции подземки – логичный шаг в дальнейшем развитии этой территории.

Если раньше местным жителям приходилось ездить на наземном общественном транспорте до станций "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, "Новокосино" Калининско ветки или до железнодорожной станции Люберцы-1, тратя, порой, большое количество времени на дорогу, то с открытием метро они могут быстро и с комфортом добраться до нужного места.

Активно развивается и район Косино-Ухтомский. В его состав, помимо других локаций, входит микрорайон Кожухово, по западной и восточной сторонам которого располагаются две новых станции – "Улица Дмитриевского" и "Лухмановская" соответственно. Местные жители, как и те, кто проживает в Некрасовке, пока еще добираются наземным транспортом до "Выхино" или "Новокосино". Но уже в ближайшие месяцы десятки тысяч людей получат подземку в шаговой доступности и смогут экономить в пути 20-30 минут.

"Очень ждем метро, наконец-то дойти до подземки можно будет пешком, больше не будет необходимости спешить по утрам. Транспортная ситуация у нас не самая простая, очень много людей приезжают из области. А когда откроют метро, то вздохнем свободно. Сел и поехал. Красота!" – рассказала корреспонденту Dni.Ru жительница Некрасовки Алена.

Озера, река и лунная дорога

Все четыре станции Кожуховской линии отличаются стильными архитектурными решениями, которые придают им индивидуальность и узнаваемость. Так, дизайн интерьера "Косино" напоминает о главных достопримечательностях района Косино-Ухтомский – озерах Белое, Черное и Святое. Собранный из треугольных элементов глянцевый потолок с перфорацией создает эффект мерцания воды.

В свою очередь, дизайн "Улицы Дмитриевского" отсылает к художественному образу лунная дорога. Центральный потолок с отражающей поверхностью визуально расширяет пространство, колонны с подсветкой усиливают поэтичный архитектурный образ. Грамотное соотношение световых и цветовых характеристик, спокойная и теплая колористическая гамма создают образ космического спокойствия и умиротворения.

Художественной темой станции "Лухмановская" стала река. Ее образ запечатлен в потолке, который выполнен из анодированных алюминиевых панелей. Колористические решения станции основаны на цветовой гамме заката. Основные поверхности имеют природные оттенки – серого, коричневого и бежевого цветов.

Поэтический образ выбран и для дизайна "Некрасовки". Тема лунной ночи в интерьере станции обыграна спокойными архитектурно-композиционными приемами в сочетании с монохромной цветовой гаммой из серого и белого оттенков. Такая комбинация создает эффект спокойствия, гармонии и умиротворения. Цветовой акцент сделан на облицовке путевых стен, которые выполнены из металлокерамических панелей рубиново-красного цвета.

В один узел



Помимо самих станций, пассажиры смогут воспользоваться транспортно-пересадочными узлами (ТПУ), которые будут созданы на их основе. Хабы появятся на всех четырех станциях первого участка Кожуховской линии. Одним из самых больших ТПУ станет "Косино". Там появится подземный распределительный уровень, который увяжет различные виды транспорта. Пересаживаться между ними пассажиры смогут по принципу "сухих ног", то есть не выходя на улицу.

Кроме объединения метро, железной дороги и наземного общественного транспорта в один хаб, в рамках транспортно-пересадочного узла будет построена коммерческая недвижимость, залы ожидания, кассы, кафе и кинотеатры, торговые помещения. Таким образом, на "Косино" будет создан полноценный многофункциональный центр.

В свою очередь, ТПУ "Улица Дмитриевского" будет включать и коммерческую, и жилую недвижимость. Крупный многофункциональный центр создадут и на базе станции "Лухмановская".

Появится транспортно-пересадочный узел и в Некрасовке. Там построят общественно-деловой центр, плавательный бассейн, коммерческую недвижимость, организуют подземные пешеходные переходы, перроны для посадки и высадки пассажиров. Рядом разобьют парк и возведут православный храм.

Самым большим ТПУ на Кожуховской линии и в целом в Москве станет "Рязанская". Хаб будет располагаться на станции "Нижегородская", которая входит в состав второго участка Кожуховской линии, запуск которого состоится в следующем году.



В составе транспортно-пересадочного узла будет построен подземный вокзал общей площадью более семи тысяч квадратных метров. Он объединит станции подземки, Московского центрального кольца и железнодорожную платформу Карачарово. В часы пик пассажиропоток на ТПУ будет достигать 90 тысяч пассажиров, что сопоставимо с загруженностью так называемой площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).

Дальнейшие планы

Общая длина Кожуховской линии, которую по результатам голосования на портале "Активный гражданин" планируется переименовать в Некрасовскую, составит 17,5 километра. В следующем году ожидается пуск второго участка – от "Косино" до "Нижегородской" со станциями "Юго-Восточная", "Окская улица", "Стахановская" и "Нижегородская".

Строительство этого отрезка ведется по новой для столицы технологии – так называемым испанским методом. На участке работает тоннелепроходческий щит 10-метрового диаметра, в тоннеле будут идти два поезда в разных направлениях.

Самой необычной станцией на линии станет "Нижегородская". Она будет общей сразу для двух веток - Кожуховской и Большой кольцевой (БКЛ). На станции будет две платформы и четыре пути: посередине рельсы для Кожуховской, а по бокам – для БКЛ. По такому принципу работают станции "Китай-город" и "Парк Победы".

В дальнейшем пассажиры, благодаря соединению Кожуховской и Большой кольцевой линий, смогут проехать от "Некрасовки" до "Рассказовки" Калининско-Солнцевской ветки. Таким образом, подземка соединит юго-восток столицы и Новую Москву.