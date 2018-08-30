Сергей Собянин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Солнцево пришло метро

На схеме московского метро появились семь новых станций. Мэр Сергей Собянин торжественно открыл движение по Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки".

ЕСТЬ РЕКОРД!

Такого в истории столичной подземки давно не было: запущен 14-километровый отрезок линии метро. Одновременный ввод сразу семи станций состоялся в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

"Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. Целые годы труда огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена, проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого ждали более полумиллиона человек. От имени города, горожан, правительства Москвы говорю вам большое спасибо", – сказал Сергей Собянин, обращаясь к метростроевцам.

Но самый большой праздник сегодня у жителей Солнцево: они ждали метро более 30 лет, еще с советских времен, когда в 1984 году крупный подмосковный город официально стал частью столицы.

Для более чем 100-тысячного населения Солнцева метро стало спасательным кругом, десятки лет жители западного района столицы были вынуждены добираться до "Юго-Западной" на автобусах и маршрутках. О планах строительства метро в этот район всерьез заговорили только после прихода Сергея Собянина.

Надо сказать, что от разговоров до воплощения идеи в практическую плоскость времени прошло совсем мало. Уже в 2016 году Сокольническая линия шагнула за МКАД и жителям Солнцева стало намного легче: часть пассажиропотока была перенаправлена к станции "Саларьево".

Теперь и Калининско-Солнцевская ветка вышла за кольцевую автодорогу, пять новых станций желтой ветки ("Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка") расположились за пределами МКАД, а "Мичуринский проспект" и "Озерная" в границах кольцевой автодороги .

"Мы ждали метро много лет, дети уже выросли и теперь я нянчу внуков. Хорошо, что город решил нашу транспортную проблему. Теперь до центра Москвы доберемся быстро", – говорит пенсионерка Анна Сергеевна из Солнцева.

Ей вторят жители Переделкина Ближнего. Инженер Максим Гранин каждый день тратил на дорогу до работы более полутора часов. Теперь, после открытия станции "Рассказовка", время в пути сократится втрое. "Остается больше времени на семью и детей. Спасибо мэрии и строителям за такой подарок к началу нового учебного года", – сказал Максим в интервью Dni.Ru.



Московским метростроевцам удалось практически невозможное – за четыре года был построен самый протяженный пусковой участок за всю историю – 14 километров. Причем, проходит он в основном по сформировавшемуся городскому пространству, на пути строителей были и плотная жилая застройка, и множество коммуникаций. Настоящим испытанием стали сложные геологические условия.

Запуск движения по новому участку желтой ветки существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе и улучшит экологическую ситуацию в западных районах Москвы. Жители сразу нескольких районов смогут отказаться от автомобилей и пересесть на метро: теперь до центра города можно добраться за каких-то 20 минут.

Кстати, многим жителям Новой Москвы приход метро в их районы – лишний повод задуматься о смене места работы. Для обслуживания Калининско-Солнцевской линии построено электродепо "Солнцево", а это – почти полторы тысячи новых рабочих мест. Депо обеспечит техническое обслуживание, ремонт и ночной отстой восьмивагонного подвижного состава. "Солнцево" будет одним из самых крупных депо в столице.

Важной частью любого проекта столичные власти считают не только "отдых" вагонов, но и людей: у них должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. Помимо комнат отдыха, в депо предусмотрены душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортивные залы.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА

Станция "Мичуринский проспект" находится на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Удальцова. Из-за рельефа местности она стала полуподземной. Одна стена – с панорамным остеклением и смотровой площадкой с видом на раскинувшийся рядом парк. На путевой стене и колоннах изображены силуэты плодов и цветущих деревьев.

"Озерную" построили на пересечении Озерной и Никулинской улиц. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, поэтому станцию украсили кувшинки и водные блики.

По задумке архитекторов, образ "Говорово" должен отражать функцию транспортно-пересадочного узла, который построят на базе станции метро. Черный цвет, выбранный в качестве основного, придает станции дополнительную глубину и усиливает выразительность интерьера. Станция находится у пересечения Боровского шоссе и улицы 50-лет Октября.

Станция "Солнцево" удивит своих пассажиров оптической иллюзией. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. В стенах и крыше входного павильона сделаны отверстия, через которые свет в виде солнечных лучей и зайчиков попадает внутрь.

Образ "Боровского шоссе" будет "наземным", потому что станцию архитекторы решили отождествить с одноименной транспортной артерией. Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью - это контрастное сочетании предупреждающих цветов, навигационная разметка, прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин.

Основная идея дизайна станции "Новопеределкино", расположившейся на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова – соединить исконно московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров. Перфорированные русским узором металлические панели, из которых состоят световые коробы, рассеивают свет. Кассовый зал и зону турникетов оформили лампами за узорчатыми сводами, напоминающими старинный московский терем.

Внутреннее оформление "Рассказовки" напоминает библиотеку. Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью смартфона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.

Со временем, после соединения восточного и западного участков, Калининско-Солнцевская линия метро станет самой длинной в столичной подземке. По этой ветке можно будет без пересадки добраться из Новокосино в Рассказовку, а в дальнейшем – и до аэропорта Внуково.

К вопросу о строительстве центрального участка линии, соединяющего два радиуса, власти обещали вернуться после 2020 года. Этот участок с тремя станциями ("Плющиха", "Дорогомиловская" и "Волхонка") является очень сложным с технологической точки зрения. Фактически глубина залегания тоннелей и будущих станций будет превышать 60 метров.

Через три-четыре года откроется станция и около аэропорта Внуково. Уже проектируются камера съезда и стартовый котлован. Новый радиус пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы поселка. На участке длиной пять километров планируется разместить две станции — "Пыхтино" и "Внуково". В зоне нового участка окажутся поселения Внуковское, Марушкинское и Филимонковское Новой Москвы.