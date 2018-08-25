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На юго-востоке Москвы откроется новая линия метро

Кожуховская линия, которая в перспективе свяжет центр Москвы и юго-восточные районы столицы, может быть открыта для пассажиров до конца 2018 года. Об этом в беседе с журналистами заявил глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин. Кроме того, он рассказал о ходе работ по возведению Большой кольцевой линии подземки, новых хордовых магистралей и о других значимых для Москвы проектах.



От "Некрасовки" до "Косино"



Кожуховская линия протянется от станции "Некрасовка", расположенной в одноименном районе, до "Нижегородской", где соединится с большим метрокольцом. По словам главы столичного стройкомплекса, линия возводится в три этапа. "Первый – от "Некрасовки" до "Косино". Степень готовится здесь очень высокая, в ближайшее время мы готовы проехать по всей линии", – заявил Хуснуллин.

Он отметил, что на первом отрезке Кожуховской линии идут пусконаладочные работы, начинается передача станций метрополитену, приводятся в порядок архитектурные формы. Готовность всех четырех станций участка – "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка" – 95-98%, добавил Хуснуллин.

Помимо ввода в эксплуатацию самой линии, идут работы по ее интеграции с действующей станций "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии и железной дорогой. "Высокая вероятность, что до конца года мы уже поедем с пассажирами", – подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.





Второй этап – от "Косино" до "Нижегородской". В плане столичных властей запустить этот участок в декабре 2019 года. "Строительство тоннеля ведется тоннелепроходческим щитом 10-метрового диаметра, в одном тоннеле будут идти два поезда в разных направлениях", – сказал Хуснуллин. Для обслуживания поездов Кожуховской линии до конца года будет сдано в эксплуатацию электродепо Руднево.

Третий, заключительный этап, предполагает строительство метро от "Нижегородской" до "Авиамоторной". Последняя будет являться станцией Большой кольцевой линии. Срок запуска "Авиамоторной" – конец 2019 года.

Комфортная пересадка

Почти на всех станциях Кожуховской линии появятся транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Один из самых больших хабов будет создан на базе станции "Косино". Уже в следующем году он свяжет Таганско-Краснопресненскую и Кожуховскую линию, а также ветку пригородного железнодорожного сообщения, заявил первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По его словам, на ТПУ появится подземный распределительный уровень, который увяжет различные виды транспорта. Пересаживаться между ними пассажиры смогут с комфортом, не выходя на улицу. Таким образом, будет реализован принцип "сухих ног".





"Территория транспортно-пересадочного узла с новыми подъездными путями, дорогами и офисами будет развиваться до 2025 года включительно", – добавил Суниев. Он отметил, что на сверху над станциями будет многофункциональный центр, где пассажиры смогут сходить в кафе, кинотеатры, совершить покупки.

Новый контур столичной подземки

Продолжаются работы и на Большой кольцевой линии (БКЛ). Первый ее участок был открыт в феврале этого года. Полностью закончить работы на новом пересадочном контуре планируется к 2023 году. Длина кольца составит 67 километров, на нем будет 31 станция.

По словам Марата Хуснуллина, самый сложный отрезок контура – северо-восточный. "На нем будут две станции глубокого заложения. Из-за сложных грунтов нам пришлось уйти на глубину 60 метров", – пояснил он.

Кроме того, все шесть станций участка имеют будут иметь пересадки на уже действующие линии. Необходимо примкнуть новые станции к уже существующим, что сопряжено с определенными трудностями, учитывая, что работу действующих линий останавливать нельзя.





Следующая станция, которую планируется запустить на БКЛ, – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка". - Прим.Ред.). Глава стройкомплекса подчеркнул, что она может быть открыта уже в конце этого года. Со станции, расположенной на глубине 65 метров, можно будет сделать пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

На базе "Савеловской" появится крупный ТПУ. Помимо двух станций метро, в него войдут также Савеловский вокзал, а также остановки наземного общественного транспорта.

В целом, отметил Хуснуллин, на строительстве подземки в Москве задействованы около 30 тоннелепроходческих щитов. "16 из них сейчас в работе, 14 на стадии санации или перебрасываются на другие площадки", – уточнил он. В ближайшее время, отметил глава городского стройкомплекса, будет запущены еще два. По его словам, задача метростроевцев до конца года – начать проходку на всех участках большого метрокольца.





Вместе с тем продолжается работа по интеграции линий метро и действующих железнодорожных направлений. Хуснуллин отметил, что в ближайшее время новые пересадки откроются на станциях "Окружная" и "Новохохловская", на Рижском направлении. "До конца года будет пересадка на Карачарово, появится пересадка на Павелецком направлении", – сказал глава столичного стройкомплекса.

Хорды и рокады

Помимо строительства метро, власти Москвы активно развивают и дорожную инфраструктуру. Так, заканчивается реализация мегапроекта Северо-Западной хорды (СВХ), продолжается строительство Северо-Восточной хорды (СВХ). Кроме того, в городе реализуется проект Южной рокады. Это магистрали позволят добираться из одной части столицы в другую, минуя ее центр.





Кроме того, сказал Хуснуллин, будет реализовываться проект Юго-Восточной хорды (ЮВХ), которая свяжет Южную рокаду и Северо-Восточную хорду. По его словам, на строительство ЮВХ может понадобиться около пяти лет. "До конца года закончим проект планировки территории по всей Юго-Восточной хорде. После этого, в зависимости от того, какой будет объем сноса, перекладки коммуникаций, мы назовем точную дату", – сказал Хуснуллин.

Руководитель столичного стройкомплекса подчеркнул, что после реализации этих проектов в Москве появится хордовое кольцо, которое по масштабу и пропускной способности значительно больше Третьего транспортного (ТТК).

Также власти города продолжат работу по улучшению локальных связей между районами, в том числе путем строительства путепроводов через железнодорожные пути. "В ближайшие пять лет будем строить не менее 100 километров дорог в год", – резюмировал Хуснуллин.