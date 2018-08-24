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На восточном участке большого метрокольца начали строить тоннель

В Москве активными темпами продолжается реализация одного из крупнейших транспортных проектов – Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Один из тоннелепроходческих комплексов начал прокладку тоннеля на восточном участке нового пересадочного контура, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



"Тоннелепроходческий комплекс "Марина" начал прокладку правого перегонного тоннеля от монтажной камеры около станции "Текстильщики" в сторону станции "Нижегородская", – заявил Хуснуллин. Что касается левого тоннеля, то его проходку планируется начать в течение месяца. Глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, что длина строящегося участка составит порядка 2,5 километра.

Прокладка тоннеля ведется в непростых геологических условиях при наличии плотной городской застройки. При этом трасса участка проходит под уже существующими транспортными объектами районов Нижегородский и Текстильщики, а также под путями Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Метростроевцы планируют завершить работы в апреле 2019 года.

Восточный участок Большой кольцевой линии протянется от "Нижегородской" до "Каширской". Его длина составит 11,4 километра. На участке расположатся четыре станции – "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Все они станут основами для транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, ТПУ "Печатники-Текстильщики" будет крайне важен для транспортной системы всей столичной агломерации. Помимо пересадки на радиальные линии подземки, через узел пройдет один из Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, предусмотрено строительство железнодорожной платформы Печатники.

"Проектом также предполагается оптимизация фронтов посадки-высадки наземного городского пассажирского транспорта, дефицит которых сейчас наблюдается", – сказал Суниев. Он отметил, что транспортно-пересадочный узел благодаря строительству пешеходного перехода под железнодорожными путями обеспечит дополнительную связь районов Текстильщики и Печатники.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31 станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в пути в среднем около 20 минут.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ охватит срединные части города, улучшит транспортную доступность многих районов, а также значительно повысит комфортность в пути для пассажиров.

Напомним, что первый участок Большой кольцевой линии открылся в феврале этого года. На отрезке от "Петровского парка" до "Делового центра" расположились пять станций. Полностью завершить строительство нового пересадочного контура планируется к 2023 году.