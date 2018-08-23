Фото: stroi.mos.ru

Парк "Зарядье" вошел в список лучших мест мира

Влиятельный журнал Time включил парк "Зарядье" в список лучших мест на планете в этом году (World's Greatest Places 2018). Аналитики издания особенно отметили знаменитый "Парящий мост", с которого открываются восхитительные виды на главные панорамы столицы.   

В Time подчеркнули, что общественные парки являлись главной особенностью советских городов. "Зарядье" издание назвало первым за последние 50 лет новым крупным парком в Москве. 

Особое внимание журналистов привлек "Парящий мост" – одна из главных достопримечательностей парка. В статье объект назван "мостом-бумерангом" (boomerang-shaped bridge). 

Фото: stroi.mos.ru

Действительно, "Парящий мост" – уникальное сооружение, ставшее одной из главных смотровых площадок столицы. С него открываются потрясающие виды на Кремль, Москву-реку, высотку на Котельнической набережной, а также на сам парк. Одновременно на мосту могут находиться до четырех тысяч человек. 

 Фото: stroi.mos.ru

При этом авторы рейтинга подчеркивают, что в создании "Зарядья" принимали участие американские специалисты из архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro.  

Фото: stroi.mos.ru

Стоит отметить, что парк у стен Кремля стал единственным российским объектом, включенным в перечень. В список вошли 100 достопримечательностей, а также ресторанов и гостиниц, которые расположены в разных городах мира.  

Грандиозный парк "Зарядье" открылся в сентябре прошлого года в День города Москвы. На его территории расположились уникальные сооружения и павильоны – флорариум, парящий мост,  медиакомплексы и медиацентр, а также амфитеатр под стеклянной корой. 

Фото: stroi.mos.ru

В мае этого года в парке открылась ледяная пещера – художественная инсталляция из настоящего льда. Вскоре откроется филармония с большим залом на 1450-1550 мест. 

К слову, "Зарядье" ранее становился лауреатом премии портала  ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественных пространств". Он также признан лучшим проектом на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальный парк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации". 

Автор: Иван Поляков

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