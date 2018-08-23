Фото: stroi.mos.ru

Когда откроется станция "Беломорская"

На станции "Беломорская" наполовину завершены отделочные работы. Строители приступили к монтажу оборудования и внутренних инженерных систем. Ждать открытия станции жителям северных районов Москвы осталось недолго.



Как сообщил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, на "Беломорской" осталось проложить внутренние кабели для систем видеонаблюдения, радиосвязи и освещения. Уже полностью завершено устройство основных конструкций, ведутся работы по сооружению выходов.

"Параллельно начались работы по благоустройству прилегающей территории. Стоит задача к моменту открытия станции привести ее в порядок", – сказал заммэра.

Станцию очень ждут жители севера Москвы. Она возводится на действующем участке Замоскворецкой линии между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино".

"Беломорская" изначально не была включена в план строительства, но по просьбе жителей мэр Сергей Собянин поручил найти для нее место. Открытие запланировано на конец 2018 года.