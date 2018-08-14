Фото: stroi.mos.ru

Когда откроют стадион "Динамо"

Реконструкция одного из самых значимых спортивных объектов Москвы – стадиона "Динамо" – завершится до конца этого года. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. Он отметил, что вокруг арены будет сформирован полноценный спортивный кластер.

По его словам, Москва – уникальный город. Он напомнил, что в столице уже открыты четыре стадиона, на которых могут проходить матчи международного уровня – "Лужники", "Спартак", "ЦСКА" и "Локомотив". До конца года к ним добавится "Динамо". Редкий город может похвастаться столь большим количеством первоклассных стадионов, подчеркнул Хуснуллин.

Руководитель столичного стройкомплекса отметил, что вокруг каждой арены формируются полноценные спортивные кластеры. К примеру, рассказал Хуснуллин, настоящие спортгородки складываются вокруг стадионов "Спартак" в Тушино и "ЦСКА".

"Активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около "Локомотива" в Черкизове", – отметил он. "Динамо" также обзаведется собственным спортивным кластером, пообещал глава стройкомплекса Москвы.

Фото: stroi.mos.ru

Стадион "Динамо" расположен на Ленинградском проспекте на севере столицы. Под крышей обновленного объекта разместятся открытая футбольная и малая многофункциональная арены. На последней будут проводиться соревнования по баскетболу, хоккею и другим популярным видам спорта. Футбольное поле оснащено натуральным многослойным газоном. Оно оборудовано системами полива, дренажа и подогрева.

Фото: stroi.mos.ru

Общая вместимость стадиона составит 26 тысяч зрительских мест. В подземной части предусмотрен паркинг на 733 автомобиля. Кроме того, там появятся торговые площадки, музей "Динамо", технические службы.

Автор: Иван Поляков

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