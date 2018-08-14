Фото: stroi.mos.ru

На Северо-Восточной хорде запустят три участка

В течение ближайшего месяца будут открыты три участка Северо-Восточной хорды (CВХ) – одного из крупнейших инфраструктурных проектов Москвы. Запуск движения по этим отрезкам значительно разгрузит МКАД и ряд вылетных магистралей, заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в ближайшие недели будет открыт для транспорта участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе. "Кроме того, в начале осени предполагается запустить движение по начальному и конечному участкам хорды – от Фестивальной до Дмитровского шоссе и от проспекта Энтузиастов до МКАД", – сказал Хуснуллин.

По его словам, благодаря запуску этих отрезков улучшится транспортная ситуация на МКАД, станут свободнее вылетные магистрали на востоке и севере столицы.

Участок от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе снизит нагрузку на Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, на Большую Академическую улицу и всю северную часть кольцевой автодороги. Это положительным образом скажется на транспортной ситуации в районах Тимирязевский, Головинский, Коптево.

Фото: stroi.mos.ru

"На этом участке хорды откроется движение по четырем эстакадам, трем съездам и мосту через реку Лихоборку", – отметил ранее Хуснуллин.

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва – Петербург вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса обеспечит диагональную связь между северными, восточными и юго-восточными локациями столицы.

Фото: stroi.mos.ru

Запуск движения по СВХ снизит нагрузку на центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо (ТТК), Дмитровское, Ярославское, Измайловское шоссе и другие вылетные магистрали. Общая длина хорды составит 35 километров.

Марат Хуснуллин напомнил, что в этом году планируется построить около 120 километров дорог. С начала года введено в эксплуатацию уже 50 километров.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Иван Поляков

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