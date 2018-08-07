Фото: stroi.mos.ru

Что построено в Москве в 2018 году

Темпы строительства в Москве поражают: каждый месяц в городе появляются новые станции метро, дороги, объекты социального назначения и многое другое. Об итогах прошедших семи месяцев 2018 года журналистам рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



Год метро

С начала года Московский метрополитен увеличился на 16 километров линий, появились восемь новых станций, а также одно депо, отметил глава стройкомплекса. По его словам, всего по итогам года будет сдано порядка 50 километров линий и 24 станции. "Этот год, очевидно, станет у нас годом подземного метро. Объемы ввода колоссальные и превышают даже советский период", – подчеркнул Хуснуллин.

Так, в конце августа – начале сентября планируется открыть участок Калининско-Солнцевской линии с семью станциями - "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

При этом Калининско-Солнцевская линия пока будет работать от "Рассказовки" до "Петровского парка" с возможностью подъезда к "Деловому центру", отметил глава столичного стройкомплекса. После запуска северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) поезда от "Рассказовки" смогут ездить до "Некрасовки" – конечной станции Кожуховской линии, используя новый пересадочный контур. После этого метро придет во Внуково.

Что касается центрального участка Калининско-Солнцевской линии до "Третьяковской", то его строительство является трудным, но технически возможным, подчеркнул Хуснуллин. По его словам, к обсуждению этого проекта власти города вернутся после 2023 года.

Откроется в этом году и первый участок Кожуховской линии. Отрезок включает в себя четыре станции – "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино", где можно будет пересесть на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. На всех станциях будут оборудованы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Новая ветка существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы и в городском округе Люберцы.

Перемены произойдут и на старейшей ветке московской подземки – Сокольнической. На участке от "Саларьево" до "Столбово" появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Все они расположены в Новой Москве. Помимо прочего, до конца года строители сдадут в эксплуатацию станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" на большом метрокольце.

Новые дороги

Высокие темпы Москва выдерживает и в дорожном строительстве. Как отметил Марат Хуснуллин, по городу возводятся в основном сложные проекты - магистральные дороги с большим количеством искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады). "Всего с начала года введено более 50 километров линий метро и 20 искусственных сооружений. До конца этого года планируем сдать еще 120-130 километров дорог", – сказал глава столичного стройкомплекса.

Он отметил, что подошел к завершению проект Северо-Западной хорды, которая связывает западные и северные районы столицы. По словам Хуснуллина, осталось доделать один участок в районе канала имени Москвы.

Активно строится и Северо-Восточная хорда. В этом году ожидается открытие участка от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе. "Кроме того, через месяц откроем конечный участок хорды от Косинской развязки до Открытого шоссе. Таким образом, Северо-Восточная хорда будет полностью готова на старте и финише", – подчеркнул глава стройкомплекса Москвы.

В скором времени завершится реализация еще одного знакового проекта для Москвы – реконструкции Калужского шоссе, которое проходит по присоединенным территориям. Город получил соответствующую всем современным требованиям трассу от восьми до девяти полос с 16 развязками, а также мостами и путепроводами до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

По словам Хуснуллина, в ближайшее время также откроется участок трассы Солнцево-Бутово-Видное – еще одного крупного инфраструктурного проекта Новой Москвы. Дорога будет фактически дублировать МКАД, а также соединять Киевское и Калужское шоссе.

Социальные объекты

До конца года в Москве появятся 46 новых социальных объектов, построены уже порядка 12, рассказал Хуснуллин. Он напомнил, что была открыта самая крупная школа в России на 2100 учеников, а сейчас продолжается строительство школы-гиганта на 2500 учащихся на территории ЗИЛа.

Еще один крупный социальный проект – школа Летово в Новой Москве. "Она рассчитана на более чем тысячу мест и подразумевает обучение и проживание. Это огромный образовательный кластер", – подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.

Не прекращается работа и по развитию инфраструктуры здравоохранения. Хуснуллин отметил, что в этом году была достроена Морозовская больница, в скором времени ожидается ввод 67-й больницы. "Построено несколько поликлиник первого уровня, которые оснащены современным диагностическим оборудованием, пять подстанций скорой помощи, до конца года ожидаем еще несколько", – рассказал он.

При этом он подчеркнул, что около половины всех новых социальных объектов в Москве возведены за счет инвесторов. "Мы сделали заделы на много лет вперед. Каждый год будут появляться примерно 100 объектов социального и административного назначения", – добавил Хуснуллин.

Реновация шагает по Москве

В столице строят и проектируют порядка четырех миллионов квадратных метров жилья для нужд реновации – 25% всей программы, заявил руководитель стройкомплекса. По его словам, 32 дома уже готовы, продолжаются работы по 35 зданиям. "Надеемся до конца года взять в проектируемое строительство еще 300-500 тысяч квадратных метров дополнительного объема", – сказал Хуснуллин.

Стоит отметить, что ветхие дома в Москве снесут "умным" методом. Будет использоваться специальная техника, применяться самые разные методы разбора, благодаря чему в дальнейшем можно будет качественно утилизировать отходы, минимизировать их вывоз, увеличив переработку для последующего использования.

В целом, говоря о строительстве недвижимости, Хуснуллин отметил, что столица ежегодно будет прирастать 8-9 миллионами квадратных метров. Причем более 3,5 миллиона – жилье.

Благодаря комплексной программе развития столицы Москва вошла в пятерку мировых городов по комфортности проживания, подчеркнул руководитель стройкомплекса. "Мы единственные среди мировых мегаполисов, где темпы прироста улично-дорожной сети выше объемов прироста недвижимости, мы вышли в первую тройку по темпам строительства метро, по озеленению на душу населения", – подчеркнул Хуснуллин.