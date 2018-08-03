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МЦК и железную дорогу свяжут шесть пересадочных узлов

В Москве строятся шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые свяжут радиальные железнодорожные направления и Московское центральное кольцо (МЦК). По словам мэра столицы Сергея Собянина, реализация этих проектов завершится уже в следующем году.

Градоначальник отметил, что благодаря этому МЦК будет полностью интегрирован с радиальными направлениями железной дороги. Мэр уточнил, что речь идет о шести пересадочных узлах: на станции Карачарово (Горьковское направление), Ленинградская (Рижское), Новохохловская (Курское), Северянин (Ярославское), Фрезер (Казанское) и на платформе "НАТИ" Октябрьской железной дороги.

Ранее Сергей Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Окружная" Савеловского направления Московской железной дороги. Мэр отметил, что уже готов транспортно-пересадочный узел, а на втором этапе будет построен дополнительный северный выход из метро "Окружная". "Таким образом, объединятся потоки трех видов транспорта: МЦК, МЦД (Московские центральные диаметры. – Прим.Ред.) и метро", – сказал градоначальник.

Программа интеграции МЦК с железнодорожными направлениями реализуется с 2016 года. Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин напомнил, что в прошлом году завершились работы по интеграции с МЦК платформы Фрезер Казанского направления. Параллельно с этим реализуются концепции улучшенного благоустройства территорий, которые прилегают к новым платформам и станциям.

Стоит отметить, что некоторые ТПУ будут включать также коммерческую и жилую недвижимость. Как отметил Марат Хуснуллин, градостроительная политика столицы предусматривает создание новых центров притяжения за пределами исторической части столицы. Они, добавил глава стройкомплекса Москвы, должны иметь транспортную инфраструктуру, расположенную в шаговой доступности.

Одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы станет "Рязанская". ТПУ объединит железнодорожную платформу Карачарово, станции Большой кольцевой и Кожуховской линии, а также станцию "Нижегородская" Московского центрального кольца. Фактически в столице появится еще один вокзал.

В составе пересадочного узла будет создана разворотная площадка для автобусов, организована стоянка такси. Также проектом предусмотрено обустройство дополнительных подъездных путей к ТПУ. Ожидается, что его пассажиропоток составит около 400 тысяч человек в сутки.