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"Мосинжпроект" вошел в рейтинг крупнейших компаний России

АО "Мосинжпроект" попал в список 400 крупнейших отечественных компаний по версии ежегодного рейтинга аналитического журнала "Эксперт online". Объем продукции, реализованной организацией в прошлом году, вырос на 60% по сравнению с 2016 годом.



Это позволило "Мосинжпроекту" подняться на 44 позиции вверх и занять 106 место. При этом в сфере инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства компания расположилась на третьем месте по России, а по столичному региону взяла "серебро".

По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберта Суниева, укрепление позиций компании говорит о высоком уровне управления в организации. "Будем стремиться стать ведущим инжиниринговым холдингом России", – сказал он.

Суниев также отметил, что развитие компании и укрепление ее позиций связано с растущими объемами работы, включая реализацию крупных инфраструктурных проектов. В качестве примера он привел открытый в прошлом году у стен Кремля парк "Зарядье". По словам Суниева, слаженная команда и уверенность в свои силах стали ключевыми факторами, которые обусловили успешность проекта.

Стоит отметить, что по итогам 2016 года "Мосинжпроект" вошел в перечень 100 крупнейших российских компаний по версии ежегодного рейтинга RAEX-600. Агентство RAEX присвоило компании высокий рейтинг качества управления – A+gq.

АО "Мосинжпроект" – компания-лидер на строительном рынке столицы и крупнейший инжиниринговый холдинг страны. Организация реализует комплексный цикл работ – от формирования идеи до ввода объекта в эксплуатацию. В группу компаний "Мосинжпроект" входят ведущие проектные, строительные и подрядные организации.

В настоящее время, помимо прочего, компания занимается возведением Большой кольцевой линии метро – одного из крупнейших проектов развития подземки в мире. Ранее "Мосинжпроект" занимался реконструкцией стадиона "Лужники", где прошли матчи чемпионата мира по футболу, в том числе финальная игра мундиаля.