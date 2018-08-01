Фото: stroi.mos.ru

Строительство тоннеля между "Лефортово" и "Авиамоторной" завершено

Завершено строительство правого перегонного тоннеля северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Лефортово" до "Авиамоторной". По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все работы были закончены в срок.



Он отметил, что проходка велась в сложных гидрогеологических условиях и под существующей нежилой застройкой – складами, магазинами. "Перед станцией "Авиамоторная" трасса тоннеля прошла под железнодорожными путями Рязанского направления Московской железной дороги", – рассказал Хуснуллин.

В свою очередь первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект" (являющейся единым оператором программы развития московской подземки) Альберт Суниев уточнил, что правый перегонный тоннель между "Лефортово" и "Авиамоторной" построен за десять месяцев. "Строительство соседнего левого тоннеля между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная" завершится в ближайшее время", – добавил он.

Метростроевцы разрабатывают грунт платформенной части "Авиамоторной", которая располагается на глубине 19 метров и имеет два подземных вестибюля. По словам Суниева, на базе станции будет организован крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит станции "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, а также платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного пассажирского транспорта.

В перспективе, рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту компании "Мосинжпроект", пассажирский поток транспортного хаба может достичь 83,6 тысячи человек в час. "Коммерческая часть ТПУ предусматривает жилую застройку с офисами и апартаментами, многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок", – уточнил Суниев.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути.

Северо-восточный участок большого метрокольца состоит из шести станций – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Планируется завершить строительство отрезка и открыть его для пассажиров в 2021 году.