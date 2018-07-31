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Сколько жилья построят по программе реновации

До 2021 года по программе реновации в Москве построят около 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



По его словам, на сегодняшний день Москомархитектура выдала уже 109 градостроительных планов земельных участков. "Это основа для проектирования, экспертизы будущих объектов, фундамент для работы над новостройками", – сказал Хуснуллин в интервью газете "Вечерняя Москва". Он отметил, что первые дома, возведенные конкретно для нужд программы "с нуля", введут в эксплуатацию в 2020 году.

Всего власти столицы подобрали 242 стартовые площадки для новых домов. Как отметил руководитель стройкомплекса Москвы, на них уже можно начинать строительство жилья. Кроме того, подчеркнул Хуснуллин, город постоянно добавляет свободные участки под застройку. "Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом", – сказал Хуснуллин.

Реновация ветхого жилья в столице – крупнейший градостроительный проект Москвы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Соответствующий закон в июле прошлого года подписал президент России Владимир Путин, после чего документ был утвержден мэром столицы Сергеем Собяниным.

В программу попали многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, которые были возведены по типовым проектам середины прошлого столетия. Всего в списке реновации – 5 171 дом.

Как отметил градоначальник, масштабы строительства по программе сопоставимы по объему с двумя такими городами, как Казань. Всего в рамках реновации в столице появится порядка 30 миллионов квадратных метров современного, качественного жилья.

Первые переселенцы стали переезжать в новые дома в феврале этого года. Комфортабельные квартиры получили жители района Северное Измайлово Восточного административного округа. После этого программа реновации стартовала на западе, юго-западе и северо-востоке столицы.

Переселенцы получают жилье большей площади, при этом новые дома находятся в пешей доступности от старых. Это значит, что москвичам не приходится менять привычную им среду обитания. Они остаются в своем районе и продолжают ходить в те же магазины, школы, детские сады и поликлиники.